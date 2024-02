Sanremo: venerdì prossimo un incontro organizzato dal PD sul progetto di restyling del Porto Vecchio

In previsione della convocazione della Conferenza dei Servizi dedicata al porto di Sanremo e che offre ancora, seppur ridotti, margini di integrazioni e osservazioni, il circolo Sanremo centro del Partito Democratico ha organizzato un incontro per fare una riflessione insieme ai soggetti economici interessati, al candidato sindaco Fulvio Fellegara, e a tutta la cittadinanza.

“Reduci da un Festival che ha travolto la città - spiega Francesca Antonelli, segretaria di Circolo Sanremo Centro del Partito Democratico - prendo in prestito le parole di Fabrizio De André, grande cantautore, poeta e uomo nato sul mare, quando dice: ‘Il mare, che è un'occasione di continuo divertimento, è in continuo movimento, ti dà suono, ti dà odore. È vivo’. Sanremo gode di tutto questo, è una città che si affaccia sul mare, uno spettacolo che ognuno può contemplare, uno spettacolo che è divertimento, movimento, vita”.

“Il porto è il tramite tra la città e il mare - continua Antonelli - e il progetto di riqualificazione di Portosole e Porto Vecchio che si appresta ad essere varato, garantisce veramente questa connessione indispensabile? Invitiamo pertanto a discutere sulle opportunità e sulle criticità che possono derivare dalla progettazione presentata ed approvata dall’amministrazione comunale - conclude - perché il porto è un punto di arrivo non solo per le imbarcazioni, ma per tutta la città, è un luogo di lavoro per decine di imprese e famiglie e un'importante occasione per creare servizi fondamentali per una città che vive di turismo legato al mare ed è per questo necessaria una riflessione collettiva e partecipata”.

L’incontro si svolgerà venerdì dalle 18, alla Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi a Sanremo.