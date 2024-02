Colle di Tenda: martedì prossimo una manifestazione dei sindacati italiani e francesi

Per il prossimo 27 febbraio, il comitato ‘Liguria Paca’ ha organizzato per le 11 un presidio sul lato francese del tunnel del Colle di Tenda.

Saranno presente le organizzazioni sindacali confederali italiane di Cgil, Cisl e Uil e quelle francesi Cgt, Cfdt e Fo, oltre ai rappresentanti di tutte le amministrazioni della Val Roya per chiedere l’avanzamento dei lavori e consentire l’apertura in tempi certi di una via di comunicazione essenziale per i territori interessati.

“I continui rinvii – evidenzia il Comitato - penalizzano pesantemente la mobilità transfrontaliera con grandissime ripercussioni sull’economia del territorio, sui flussi turistici, sugli spostamenti delle merci e dei lavoratori. Visto che l’alternativa alla viabilità su gomma praticamente non esiste perché il traffico ferroviario è stato ridotto ai minimi termini (attualmente solo tre coppie di treni giornalieri) risulta quanto mai improcrastinabile l’ultimazione dei lavori”.