Undicenne sanremese studia in Spagna e inventa insieme a due compagni un gioco di società 'matematico'

Francesco Benincasa, figlio dell’ex assessore provinciale imperiese Cristina Barabino, insieme a due compagni della scuola italiana di Barcellona dove vive con la famiglia, ha inventato un gioco di società, basato sulla matematica.

Francesco, 11enne, studia da 6 anni alla scuola italiana della città catalana e si è cimentato nell’invenzione con i due compagni Massimo Cherubini e Biel Giordano. Il gioco è stato creato sulla falsa riga dello storico gioco dell’oca, con operazioni matematiche per bambini della loro età.

La loro maestra, Simona De Lorenzi, sempre attenta a spronare i ragazzi con attività interessanti, è rimasta particolarmente colpita dal risultato dei tre alunni ed ha pensato di far produrre il gioco. Per ora si tratta di un Pdf scaricabile da qualsiasi Pc, ma si sta cercando un’azienda che voglia realizzarlo e metterlo in commercio.

Francesco gioca anche a calcio in prima categoria della Liga spagnola nella famosa squadra dell’Hospitalet, serbatoio di numerosi calciatori famosi. Ma riesce anche ad ottenere sempre risultati ottimi anche a scuola. Tra i tanti bambini che crescono a ‘pane e playstation’, ce ne sono ancora tanti che amano il bello della vita.