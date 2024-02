Triora: per il messaggio di Pace, lettera di elogio di Mattarella ai bambini della Scuola Primaria Ferraironi

Grande riconoscimento per la Scuola Primaria Ferraironi di Triora che si è vista arrivare una missiva ufficiale da parte dell'ufficio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha voluto esprimere il proprio plauso e ringraziamento per l’impegno civico e sociale dimostrato dalla classe con il cortometraggio da loro realizzato, ovvero '1,2,3... pace' che ha già ricevuto numerosi premi e complimenti. Il cortometraggio, realizzato sotto la guida del regista sanremese Riccardo Di Gerlando assieme agli alunni ed insegnanti della scuola Ferraironi, è girato interamente nel borgo ed è una poetica rappresentazione che vede il sogno di una bambina ucraina di fermare la guerra nel suo paese giocando ad 'Un due tre…stella'.



Nei mesi scorsi '1,2,3…Pace' ha ottenuto i complimenti del Premier Giorgia Meloni e di Papa Francesco oltre a trionfare al concorso Cinemozioni Generazione Don Milani. Recentemente, inoltre, ai ragazzi è stato conferito a Roma il Premio 'E.I.P. Jacques Műhlethaler' premiando la proposta didattica più efficace nell'azione di pace, testimonia l'impegno della scuola di Triora nell'utilizzare l'istruzione come strumento per superare le barriere e unire le persone. Ed ora la lettera dell’ufficio del presidente Sergio Mattarella è un ulteriore spinta per i bambini di Triora a continuare il loro impegno sociale e come messaggeri di pace.