Ventimiglia, igiene urbana: novità in arrivo con segnaletica verticale fissa

L’Assessorato alle Politiche Ambientali rende noto che, considerata la fine del periodo di sperimentazione del piano di lavaggio strade, è in corso il posizionamento della nuova segnaletica verticale fissa, con pannelli indicanti il giorno e l’orario, inerente la delimitazione delle aree interessate dal servizio che andrà quindi a sostituire la segnaletica mobile (piantane) che attualmente viene posizionata di volta in volta. Il Comune di Ventimiglia continuerà comunque, tramite i propri canali, a tenere informata la cittadinanza.

Inoltre, con ordinanza di Polizia Locale n. 21 del 15/02/2024, l’Area Oro, comprendente Passeggiata Marconi, Via Colombo, Via Trossarelli e Via Tenda, è stata implementata ricomprendendo anche tutto Corso Limone Piemonte (Tratto compreso tra intersezione con Via Tenda a intersezione con bretella autostradale).

Ed è stato affidato al gestore Teknoservice il servizio integrativo consistente in un passaggio supplementare di raccolta domiciliare per le Utenze Non Domestiche (UND) cittadine, nel periodo invernale (01/09 – 31/05) , di RUR (indifferenziata) e frazione organica.

Il servizio avrà effetto immediato e i maggior passaggi per le UND per la raccolta del rifiuti sopra citati sono di seguito esplicati:

- Aggiunta RITIRO RUR “SECCO” il sabato;

- Aggiunta RITIRO “ORGANICO” il Venerdì.

In basso la tabella esplicativa già integrata con i nuovi servizi.