Sanremo: sabato prossimo il primo incontro su intelligenza artificiale e sul 'Metaverso'

Sabato prossimo alle 16 si terrà, all’Hotel de Paris di corso Imperatrice a Sanremo, il primo incontro del corso sull’intelligenza artificiale e sul ‘Metaverso’.

Relatori saranno: l’Ing. Dario Garello che ha conseguito la Laurea Triennale in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino e successivamente la Laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare presso lo stesso Politecnico, attualmente Responsabile tecnico e della manutenzione presso lo stabilimento ASA Italia Srl di Chiusanico (IM) e Riccardo Benedetti, diplomato in Ragioneria Programmatori presso l’I.S. Ruffini di Imperia e Vice Presidente di Codesign di Arma di Taggia.

L’ingresso è gratuito su prenotazione telefonando ai numeri: 339.7471308 e 347.3675125.