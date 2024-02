Ventimiglia, il Comune cerca un funzionario tecnico: pubblicato l'avviso di mobilità (Foto)

Il comune di Ventimiglia cerca un funzionario tecnico. E' stato, infatti, pubblicato un avviso di mobilità per la copertura di un posto nell'area dei funzionari, come architetto o ingegnere, a tempo pieno e indeterminato.

"Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda: essere dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione di nell’Area dei Funzionari; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno come Laurea (D.M-270/2004) delle classi L-17 Scienze dell'architettura, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale oppure Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) appartenente alle classi LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e territorio o LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale" - fa sapere il Comune - "La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale 'inPA'".

L’invio on-line della domanda deve essere completato entro le 23.59 del 2 marzo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del comune di Ventimiglia.