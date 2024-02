Sette scuole della nostra provincia lunedì prossimo a Genova per la finale del 'Green game Liguria'

Ci saranno anche diverse scuole della nostra provincia alla finalissima del “Green Game Liguria” a Genova, al Teatro 'Carlo Felice' già esaurito in previsione dell'arrivo di circa 2000 studenti finalisti provenienti da tutta la regione, che si riuniranno per l'evento il prossimo lunedì prossimo alle 10.30.

Da ottobre, il Green Game ha coinvolto attivamente gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado promuovendo corrette pratiche di raccolta differenziata e sostenibilità ambientale. Il road show che ha toccato ogni angolo della Liguria ha riscosso notevole successo, suscitando grande entusiasmo e partecipazione da parte delle scuole coinvolte.

Dopo aver superato una rigorosa fase eliminatoria, rappresenteranno la provincia di Imperia alla finale: il Liceo Aprosio, il Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, l’I.I.S. “E. Ruffini - D. Aicardi” di Valle Armea, il “Polo Tecnologico Imperiese”, l’I.I.S. “G. Marconi” di Imperia, il Liceo “Amoretti” di Imperia e l’I.I.S.S. "Fermi Polo Montale" di Ventimiglia.

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione Green Game Liguria 2024 e i premi in palio per le prime tre scuole classificate: un contributo per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la prima classificata, € 500,00 per la seconda e € 250,00 per la terza. Inoltre, saranno designate le scuole (una per provincia) che rappresenteranno la Liguria nella Finale Nazionale, prevista il 22 maggio a Roma al Teatro Olimpico.

All'evento al "Carlo Felice" saranno presenti il Vice-Sindaco del Comune di Imperia Giuseppe Fossati, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Imperia Mattia Sasso, l’Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Imperia Laura Gandolfo, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ventimiglia Milena Raco, Simona Ferro Assessore Politiche Giovanili di Regione Liguria e i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi promotori dell’iniziativa: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea.