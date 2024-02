Mobilitazione di soccorsi, in serata, in corso della Repubblica a Camporosso per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Bordighera, la Croce Azzurra di Vallecrosia e i vigili del fuoco.

I feriti sono stati trasportati, dopo le prime cure sul luogo del tamponamento, in ospedale per ulteriori accertamenti.