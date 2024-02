Rivieracqua: Scajola ha presentato la relazione sul futuro della società all'assemblea dei sindaci

Nell’ambito dell’assemblea dei Sindaci, questa mattina il Presidente della Provincia e Commissario del sub ambito imperiese, Claudio Scajola, ha presentato una lunga relazione ai primi cittadini sulla situazione di Rivieracqua.

Tra i temi più importanti, ovviamente il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società con un apporto da effettuarsi (in parte sotto forma di aumento di capitale in parte sotto forma di finanziamento) a cura di un socio privato da individuarsi mediante gara a doppio oggetto. Prevista anche l’applicazione di una ‘Tariffa Unica’ in tutto il bacino di utenza servito dalla società con previsione (a fronte della redazione di uno specifico piano degli investimenti) di applicazione di incrementi tariffari secondo lo schema regolatorio previsto da Arera.

In tema di bollette è previsto un aggiornamento e razionalizzazione dell’attività di fatturazione, con riduzione dei giorni medi di incasso e implementazione delle attività di recupero crediti. Importante la negoziazione e stipulazione con i creditori (in base a classi distinte per persone giuridiche e interessi economici omogenei) di accordi scritti che consentano di offrire loro un integrale soddisfacimento del loro credito.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, il 29 giugno 2023 ha confermato le misure protettive per la durata di 120 giorni e, per l’effetto, i creditori non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Il progetto del piano di risanamento in corso di predisposizione da parte di Rivieracqua prevede, fra le varie misure:

- la trasformazione di Rivieracqua da società in house a società mista, a maggioranza pubblica, ma con gestione affidata ad un socio privato da individuarsi all’esito di una gara europea a doppio oggetto da indirsi a cura del Commissario ad acta. Il socio privato effettuerà il suo ingresso nel capitale sociale di Rivieracqua mediante sottoscrizione di un aumento di capitale (corredato da un finanziamento soci) ad esso riservato il tutto come meglio dettagliato nel Piano d’Ambito e nei documenti di gara.

Nella relazione sono stati anche presentati i diversi contenziosi in atto, da parte della società.