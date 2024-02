Ventimiglia: la Polizia di Frontiera alla scuola secondaria di primo grado a Roverino (Foto)

Visita della Polizia di Frontiera alla scuola secondaria di primo grado di Roverino, nell’ambito della 7a edizione del progetto-concorso ‘Pretendiamo Legalità’ per l’anno scolastico 2023/2024, nel quale il personale oltre a ripercorrere e a condividere con i discenti il significato di alcuni doveri sociali previsti dalla Costituzione e che devono contraddistinguere i comportamenti e le azioni di ogni buon cittadino, come il concetto di legalità, di solidarietà e di integrazione, hanno illustrato anche in cosa consiste l’attività, in riferimento, in particolar modo, all’ Accordo di Schengen, ai controlli di frontiera attraverso la verifica di frontiera e quali sono i documenti che consentono di poter viaggiare sia nell’Unione Europea sia in altri continenti.

L’incontro è stato caratterizzato da una prova pratica in materia di falso documentale, attraverso anche l’impiego di specifiche apparecchiature; inutile sottolineare la grande curiosità dimostrata nella circostanza dagli alunni, caratterizzata quest’ultima da tantissime domande rivolte in merito al personale appartenente al Settore Polizia di Frontiera.

Gli incontri presso i vari istituti scolastici interessati sono stati presenziati di volta in volta da apposito gruppo di lavoro del sopra citato Ufficio e costituito nello specifico dal Sovrintendente Capo Antonio Macrì, Assistente Capo Coordinatore Simonetta Crisafulli e dagli agenti Gaetano Ponticelli, Giada Salerno e Georgia Pizzuto. A conclusione dell’attività è stato consegnato, da parte degli agenti, un attestato di partecipazione in ricordo della giornata trascorsa con la Specialità della Polizia di Stato.

Il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia avrà successivamente anche modo di poter far visita all’Istituto Comprensivo Val Nervia Camporosso e illustrare il progetto.