Un'intera settimana dedicata alla legalità nell'Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al mare

Tra il 12 al 16 febbraio scorsi, all’Istituto Comprensivo “Riva Ligure e San Lorenzo al mare”, si è tenuta la 7a edizione della “Settimana della legalità e della cittadinanza consapevole”: cinque giorni dedicati ad incontri e iniziative su argomenti inerenti l’Educazione Civica. Quest’anno gli insegnanti organizzatori del progetto hanno ritenuto opportuno dare massimo risalto alle tematiche relative alla Pace e alla convivenza fra le persone e i popoli.

Per la prima volta, oltre alle due Scuole Secondarie dell’Istituto, San Lorenzo al mare e Riva Ligure, sono state coinvolte anche le classi quarte e quinte di tutte le Scuole Primarie (Cipressa, Civezza, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al mare e Santo Stefano al mare) e le due Scuole dell’Infanzia (Cipressa e Pietrabruna/San Lorenzo al mare). Ciò ha sicuramente richiesto maggior impegno per la preparazione e il coordinamento, ma ha anche offerto opportunità di arricchimento personale e professionale per i docenti, nonché la possibilità di sperimentare modalità stimolanti e coinvolgenti per avvicinare gli alunni a tematiche importanti per la personale crescita culturale ed educativa.

Tra gli incontri programmati vi è stato quello con don Rito Alvarez, fondatore dell’associazione “Oasi, angeli di pace”, che da anni si adopera in Colombia per “togliere dalle mani” del narcotraffico i bambini delle famiglie più povere, offrendo loro un’istruzione e la conseguente possibilità di un futuro migliore. Un’altra iniziativa molto apprezzata è stata quella organizzata in collaborazione con Susanna Bernoldi, da anni attiva, insieme all’associazione AIFO, nell’impegno civile e promotrice di molte missioni nelle aree del mondo più svantaggiate.

Vi sono stati inoltre incontri con la Polizia Penitenziaria, con il Dott. Scarzella, che opera nel carcere di Genova, e con la Prof.ssa Valeria Ammirati, insegnante del Liceo Cassini di Sanremo, che collabora con l’I.C. ormai da diversi anni, offrendo agli alunni interventi sul Diritto e la Costituzione e che quest’anno ha approfondito il tema del rispetto e dei diritti umani.

Durante la settimana gli alunni hanno avuto anche la possibilità di visionare film, soffermandosi poi a riflettere con i propri insegnanti su quanto visto e ascoltato, ciò ha offerto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza, per diventare, un giorno, adulti responsabili e solidali.

La settimana si è conclusa con la realizzazione di un prodotto da parte di ogni plesso scolastico sul tema della Pace: i bimbi più piccoli hanno realizzato cartelloni e letto poesie, quelli più grandi hanno composto pensieri, riflessioni o realizzato brevi video, lavori raccolti e presentati nel “TG della pace” che nella tarda mattinata di venerdì 16 febbraio ha visto coinvolte contemporaneamente in videoconferenza tutte le scuole partecipanti.

La Dirigente, dott.ssa Paola Baroni, è intervenuta in alcuni di questi incontri, ha mostrato il suo apprezzamento e la sua riconoscenza per il lavoro svolto dagli insegnanti e per la partecipazione degli alunni, spronandoli a lavorare, nel loro piccolo, per diventare costruttori di un futuro di pace.