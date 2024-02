Regione: Piana "100mila euro per la gestione associata di funzioni e servizi dei comuni"

“Ci sarà tempo fino al 1° aprile per presentare domanda al bando regionale per contributi a sostegno della gestione associata di uno o più servizi per l’anno in corso”. Lo annuncia il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Associazionismo Comunale e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, proponente della delibera approvata in Giunta rivolta ai Comuni che mettono a sistema almeno uno tra i seguenti servizi e funzioni: ragioneria, ufficio tecnico, sportello unico per le attività produttive e polizia locale.

“Il bando – spiega l’assessore Alessandro Piana - ha un budget di 100mila euro, il singolo contributo massimo concedibile è di 15mila euro e l’attribuzione avverrà tramite parametri ben definiti che contemplano la quantità di comuni coinvolti e la densità della popolazione. La liquidazione del 70% del contributo avverrà all’atto dell’assegnazione mentre il restante 30% sarà assegnato a seguito della verifica di rendicontazione delle spese”. Informazioni e modalità saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it.