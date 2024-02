Oltre i confini: il Liceo Aprosio in trasferta a Bordeaux con il progetto Erasmus+

Prima mobilità internazionale Erasmus+ per il Liceo Aprosio di Ventimiglia, un’istituzione per tutti i giovani del territorio. È diventato realtà il sogno di valicare i confini per i giovani studenti del liceo che hanno partecipato attivamente al progetto di mobilità internazionale targato Erasmus+ e che quest’anno ha portato 8 di loro in trasferta in Francia, a Bordeaux.

La delegazione di studenti, accompagnati dalla dirigente scolastica Lara Paternieri e dalle professoresse Modena e Roggieri, è stata ospitata dal Liceo Montaigne di Bordeaux per un’intera settimana dove oltre prendere parte a lezioni e laboratori nel liceo "gemello" ha avuto la possibilità di andare alla scoperta delle bellezze naturali del sito come la Dune du Pilat e il villaggio Saint Emilion, noto alle cronache come uno dei luoghi più celebri al mondo per la sua produzione eccezionale di vini.

Un grande traguardo per il Liceo Aprosio che ha così inaugurato una stagione di trasferte che permetterà ai suoi studenti di affacciarsi a progetti dal respiro internazionale almeno fino al prossimo 2027. Subito dopo la Francia sarà la Polonia la prossima meta, pronta ad accogliere gli studenti dell’Aprosio in primavera precisamente nella scuola polacca di Tychy.

Fil rouge del progetto Erasmus+ quest’anno sarà guidare gli studenti ad una profonda analisi sul cambiamento climatico con uno sguardo più attento alle sue conseguenze e all’impatto sul territorio a livello locale.