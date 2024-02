'M'illumino di meno', Camporosso spegne le luci delle piazze (Foto)

Camporosso anche quest'anno aderisce a 'M'illumino di meno', la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

"Questa sera, dalle 18:30 alle 19, saranno spente le luci di piazza D’Armi, piazza Marconi, piazza Padre Santo e piazzetta Orti in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar" - fa sapere il primo cittadino.

"Camporosso aderisce anche quest'anno alla campagna 'M'illumino di meno' in linea con le azioni messe in campo dall'Amministrazione in tema di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse energetiche, con l'obiettivo di diffondere e promuovere maggiore sensibilità tra cittadini e cittadine rispetto alle sfide ambientali per creare una comunità sempre più attenta e consapevole" - sottolinea il sindaco Gibelli.