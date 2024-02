Palazzetto dello Sport di Sanremo, Ventimiglia (Lega): “Mera propaganda amministrativa”

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Daniele Ventimiglia, interviene in merito alle tempistiche del cantiere per la costruzione del Palazzetto dello Sport di Pian di Poma.

“I cittadini sanremesi hanno appreso, l'8 gennaio scorso, della consegna e della immediata ripresa dei lavori del cantiere del palazzetto dello sport di Pian di Poma, con tanto di foto e video a tutta pagina alla ditta appaltatrice Giò Costruzioni, facente parte di un’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l’appalto con un addendum economico e con una revisione del PEF per un importo pari di 3.199.998,28 euro".

Secondo il Consigliere di opposizione, però "La richiesta deve essere necessariamente soggetta al parere vincolante del Collegio Consultivo Tecnico, parere non ancora non depositato, e che in ipotesi anche concrete potrebbe ritenere elevato la maggiorazione di costi richiesti dalla Giò Costruzioni e imprese ad essa collegate, con conseguenza di un nulla di fatto sulla ripresa dei lavori".

"Non comprendiamo - termina Ventimiglia - del perché di tanto clamore mediatico sulla consegna e dichiarazione di immediata apertura del cantiere se non per mera propaganda amministrativa. Auspichiamo che nel futuro la comunicazione della ripresa di lavori pubblici di così grande importanza per la nostra città, debba avvenire con date certe e non con pressapochismo, come nel caso della demolizione dell'ecomostro di Porto Sole che anche in quel caso con enfatizzazione se ne dichiara da anni l'imminente demolizione ma che ad oggi è ancora in piedi”.