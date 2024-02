Accuse della Lega per i lavori al palazzetto: rassicurazioni dal Comune e risposta piccata di Sanremo al Centro

“Come per il cantiere di piazza Eroi Sanremesi è stato chiesto dalla ditta esecutrice un equilibrio sui costi anche per il palazzetto dello sport in fase di costruzione a Pian di Poma. Ora è in corso un’istruttoria che, si spera, termini entro un mese”

Sono le parole di palazzo Bellevue, in risposta all’intervento di Daniele Ventimiglia, esponente della Lega di Sanremo, che si è scagliato contro l’Amministrazione denunciando lo stop dei lavori nel cantiere del palazzetto.

Dal Comune viene evidenziato come i lavori non siano fermi ma che la ‘Giò Costruzioni’ stia predisponendo il cantiere, in modo da partire al più presto con i lavori. I ritardi sono dovuti anche alla richiesta, a fine dicembre, di alcune integrazioni all’istruttoria. Ora dovrà essere dato l’ok per l’aumento di circa tre milioni ma, da palazzo Bellevue si dicono fiduciosi sulla ripresa dei lavori al più presto.

Intanto arriva anche una risposta politica a Daniele Ventimiglia. Arriva da Sanremo al Centro: "In occasione della consegna del cantiere alla ditta Giò Costruzioni non era presente alcun componente dell'amministrazione comunale né è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale in quell'occasione. Anzi, nelle ultime comunicazioni ufficiali dell'amministrazione sulla tematica, risalenti a ben prima della consegna del cantiere, era stato chiaramente sottolineato come occorresse aspettare le valutazioni dell'organo collegiale giudicante (CTU) circa le variazioni prezzi, prima di poter confermare l'effettiva ripartenza dei lavori”.

“Non si comprende bene quindi – termina Sanremo al Centro - a chi e perché siano state rivolte accuse di propaganda elettorale sui lavori del Palazzetto dello Sport mosse dal consigliere Ventimiglia, dettate forse dalla foga sua campagna elettorale. E fa sorridere che a lanciare accuse di propaganda elettorale sia il capogruppo in consiglio comunale di un partito che ha appena affisso cartelloni pubblicitari elettorali 6x3 per intestarsi addirittura la prosecuzione dell'Aurelia Bis come promessa mantenuta, quando sappiamo bene che il cantiere è ancora ben lontano dall'essere solamente aperto".