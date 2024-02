Sanremo: domani al Museo Civico con l'imperiese Eleonora Rubino si parla di Dop e Igp made in Italy

Domani alle 16, al Museo Civico di Sanremo, la Dott.sa Eleonora Rubino relazionerà al pubblico su ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare. Dop e Igp Made in Italy, prodotti liguri e focus sull’oliva taggiasca’.

Il volume affronta lo studio del marchio nel settore agroalimentare analizzando la disciplina giuridica, la giurisprudenza nazionale ed europea, la riforma della PAC, e dedica un approfondimento giuridico e storico-culturale ai prodotti della Liguria.

Nel libro vengono esaminati marchi collettivi e di certificazione, SQNPI, PPL, marchi di qualità DOP, IGP e STG; ampio spazio è dedicato a Made in Italy, Italian Sounding, frodi, organi di controllo, The Extraordinary Italian Taste, marchio storico di interesse nazionale e all’olio d’oliva, in quanto prodotto identitario del Made in Italy.

L’autrice ha riservato anche una parte alle due DOP agroalimentari liguri, Olio DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP, e a quei segni del territorio, PAT e De.Co., che contribuiscono a valorizzare i prodotti tradizionali dell’Italia. Un focus è infine dedicato alla tutela giuridica dell’Oliva Taggiasca, cultivar d’oliva tipica del Ponente ligure apprezzata in tutto il mondo.