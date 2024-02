Sabato 17 febbraio a Tenda La Maison des Semences Paysanne Maralpine presenta Semi contadini fra le tue mani

In Val Roya, sabato 17 febbraio si terrà un importante incontro transfrontaliero sul tema della biodiversità coltivata fra le realtà delle Alpi Marittime francesi, Liguria e basso Piemonte.

Una rete che mette al centro dell'agricoltura l'importanza dell'autoriproduzione delle proprie sementi, l’unico modo per preservare un patrimonio millenario messo in pericolo negli ultimi decenni dall' invasione sul mercato di varietà di semi sempre più manipolate a fini di lucro che danno vita a piante povere a livello nutrizionale e sempre più sterili, più bisognose di acqua, fertilizzanti e pesticidi.

In un momento storico in cui l'agricoltura è al centro di grandi sfide per il futuro questo movimento offre una visione realistica e praticabile da chiunque andando oltre i conflitti e mettendo in primo piano il benessere dell’eco-sistema e dell'uomo.

L'evento si svolgerà nell'intero arco della giornata.

_9h30: Accoglienza e caffè alla sala del tempo libero di Tenda

_10h-12h: Scambio di semi autoriprodotti

_12h-13h: Assemblea generale casa delle sementi-presentazione degli incontri internazionali sui semi contadini nell' ottobre 2024

15h30-18h30: Proiezione gratuita film - Dibattito - Cinema Le Bego a Tenda

"ENTRE TES MAIN" -fra le tue mani-sottotitolato ITA

18h30-00.00: Serata di festa al Jardin Rocambole a La Brigue

Expo, Pasto, bar e concerto con CAMILLE EMAILLE et BALANI SOUND SYSTEM

Adesione e entrata a prezzo libero