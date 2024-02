Sanremo: sono ripresi gli appuntamenti #uncaffèconmager insieme al candidato a sindaco

Ieri mattina al Calcio Bar (Stadio Comunale) sono ripresi, dopo la sospensione nella settimana del Festival, gli appuntamenti con #uncaffèconmager, l'iniziativa promozionale del candidato Sindaco di Sanremo per le liste civiche, Alessandro Mager.

Questi i prossimi appuntamenti:

- oggi alle 10 al Bar Avenida in corso Garibaldi;

- domani alle 14 al Bar Cafè Cafè in via Pietro Agosti;

- venerdì 16 alle 13:30 al Bar Olimpia a Poggio.

#uncaffèconmager è l’iniziativa che porta Alessandro Mager nei bar delle frazioni e dei quartieri della città, per conoscere e incontrare informalmente le persone che avranno piacere di esserci: “Ci vediamo per un caffè – spiega Mager – così ci conosciamo, ne parliamo, approfondiamo”.