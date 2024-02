Lavoro nel Principato: venerdì prossimo il ‘Forum per l'impiego’ per chi vuole lavorare a Monaco

Venerdì prossimo, dalle 9 alle 18, si terrà al Grimaldi Forum a Monaco il ‘Forum per l'impiego’. Sono invitati a partecipare gli interessati ed intraprendere una carriera lavorativa a Monte Carlo, che oggi offre delle possibilità da non perdere.

“La vita da frontaliere – evidenzia il Consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi - negli ultimi anni ha subito dei miglioramenti colmando le sperequazioni del passato. Certo non tutto è risolto in particolare il trasporto ma senza ombra di dubbio un grande miglioramento c'è stato. Sul piano fiscale da quest'anno i lavoratori frontalieri godono di un bonus fiscale di 10.000 euro da detrarre dal reddito. La pensione anticipata a 60 anni e la tassazione al 5%. La possibilità di rimborso spese del viaggio in auto col sistema Klaxit finanziato dal Principato. E’ una occasione unica per trovare lavoro e possibilità di carriera nel Principato di Monaco”.