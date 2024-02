Condannato all'ergastolo per omicidio l'ex giocatore dell'Argentina Arma Giovanni Padovani

E' stato condannato all'ergastolo Giovanni Padovani , 27 anni, l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ex compagna una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, a Bologna, colpendola a morte con un martello. Padovani era conosciuto anche nella nostra provincia per aver giocato anche nell'Argentina Arma (18 presenze), in serie D, nella stagione 2017/2018.

La vittima aveva presentato denuncia contro l'ex compagno, dal quale si era lasciata da qualche mese. Padovani è un calciatore ed ex modello, originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Ha militato, oltreché nell'Argentina, in varie squadre di serie C e D: tra cui il Foligno calcio, il Troina, Giarre e ora la Sancataldese, team siciliano.