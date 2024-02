Ventimiglia, raccolta differenziata: a San Secondo primo incontro informativo sul nuovo servizio (Foto e video)

A Ventimiglia sono iniziati, ieri sera, gli appuntamenti informativi aperti alla cittadinanza per approfondire la nuova modalità della raccolta differenziata in città. L'assessore Milena Raco, insieme a un rappresentante della Teknoservice, ha incontrato i residenti nella zona C10 presso una sala della chiesa di San Secondo, gremita per l'occasione, per rispondere a dubbi e domande degli utenti.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata per il centro cittadino di Ventimiglia ha l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata della città. Il provvedimento, fortemente voluto dal sindaco Flavio Di Muro e dall’assessore alle Politiche Ambientali Milena Raco, si è reso necessario in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall’ente e per evitare che il Comune incorra, medio tempore, in pesanti sanzioni amministrative, come sempre avvenuto, a causa del mancato raggiungimento degli standard minimi fissati al 65% in materia di raccolta differenziata, come definiti dalla normativa nazionale e regionale.

"Nei giorni scorsi è iniziata, presso tutte le utenze interessate, la distribuzione del volantino illustrativo contenente tutte le informazioni necessarie sulle date relative agli incontri informativi e di ritiro dei nuovi kit per gli utenti. Ai fini del conferimento dei rifiuti, ogni utenza è legata ad una specifica isola ecologica di prossimità e non sarà, quindi, possibile il conferimento presso altre ecoisole: ogni cassonetto sarà dotato di apposita chiave" - dice l'assessore Milena Raco - "Il metodo di raccolta in centro sarà oggetto di controlli frequenti mediante l’ausilio di foto trappole e servizi di videosorveglianza sulla qualità dei conferimenti. È fondamentale che le utenze rispettino le modalità di raccolta differenziata, onde evitare segnalazioni alle autorità competenti. Appena i nuovi bidoni saranno posizionati come Amministrazione ci attiveremo per incrementare i passaggi per svuotare i bidoni. Per lo sfalcio si può richiedere in Comune il modulo per ottenere l'apposito bidone per il servizio per il verde, che verrà svuotato ogni quindici giorni. Ogni condominio, inoltre, può richiedere bidoni per gli abitanti del palazzo dove potranno conferire i rifiuti senza doversi recare nelle aree dove verranno collocate le batterie, una comodità soprattutto per chi ha difficoltà a uscire di casa. Alla fine del ciclo di incontri inizierà la consegna dei nuovi kit che dureranno per sei mesi. È possibile, nel caso in cui l’intestatario della Tari fosse impossibilitato a recarsi nei luoghi nelle date stabilite, delegare una persona munita del codice fiscale dell’intestatario compilando l’apposito modulo in fondo. Per qualsiasi informazione o chiarimenti restano attivi il numero verde 800.508.999, il sito web e l’indirizzo email bacinoventimigliese@teknoserviceitalia.com".

Questa sera, il 13 febbraio, invece, l’incontro sarà in sala consiliare, alle 18.30 e alle 20.30, e sarà rivolto ai residenti nelle zone C7 e C12. Il 21 febbraio l'appuntamento è aperto ai residenti della zona C4, il 26 febbraio a coloro che vivono nelle zone C8 e C11, mentre il 27 febbraio sarà con i residenti delle zone C5 e C6. A ciascuna zona saranno dedicate, inoltre, giornate di consegna kit, fondamentali per accedere alle nuove postazioni.