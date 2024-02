Nuovi progetti per il Palazzo del Parco a Bordighera: biblioteca, sala musicale, uffici e parcheggi sotterranei (Foto e video)

Una biblioteca, una sala musicale, una sala consiliare, diversi uffici all'interno del Palazzo del Parco di Bordighera e parcheggi al di sotto della struttura. Sono alcune delle ipotesi discusse nel corso della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente, tenutasi oggi pomeriggio in Comune, incentrata sui lavori che prevedono la demolizione e ricostruzione del Palazzo del Parco.

I presenti hanno discusso sulla possibilità di dedicare spazi liberi e molto flessibili del piano terra e del primo piano al mondo associativo, dove fare, per esempio, una sala musicale per le associazioni, come la banda musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera, una biblioteca, una sala consiliare polifunzionale che possa essere usata anche per incontri, conferenze e convegni mentre al secondo e terzo piano vi sarebbero uffici, che chiunque potrebbe affittare. Si è parlato anche della possibilità di creare dei parcheggi, circa una trentina, al di sotto del Palazzo del Parco.

La commissione raccoglierà le diverse idee per sottoporle a un progettista, al quale verrà conferito l'incarico di fare uno studio di fattibilità per verificare il costo di realizzazione del progetto che darà un nuovo volto alla struttura del centro città. "A breve ci rincontreremo con l'opposizione" - commenta il vicesindaco Marco Laganà alla conclusione della commissione - "Cercheremo di dare un indirizzo come si era già pensato in passato per le associazioni, scuole di musica, uffici e biblioteca. Si possono fare anche valutazioni per quanto riguarda la necessità di reperire dei parcheggi. Se sarà il caso, si potrà chiedere al futuro progettista di prevedere dei parcheggi al di sotto dello stesso volume. Se un privato volesse intervenire, si potrebbero realizzare dei piani superiori che potrebbero essere dedicati, per esempio, a un'attività ricettiva".