Bordighera, cambia il regolamento del porto: nuove piazzole e riorganizzazione dei pescherecci (Foto e video)

Nuove piazzole, modifiche agli spazi acqua e riorganizzazione dei pescherecci per garantire più sicurezza. Sono solo alcune delle novità previste dal nuovo regolamento e piano ormeggi del porto di Bordighera, discusse, ieri pomeriggio, nel corso della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente, tenutasi in Comune.

Il nuovo regolamento sbarcherà poi in consiglio comunale. "E' stato modificato il regolamento del porto e, perciò, tornerà in consiglio comunale a distanza di qualche anno" - fa sapere il vicesindaco Marco Laganà - "E' un nuovo regolamento basato soprattutto sulla sicurezza e sicuramente è migliorativo. Sotto suggerimento della Capitaneria di Porto e degli uffici, verranno modificati gli spazi acqua e realizzate delle piazzole. I diportisti non pagheranno più per le misure della barca ma per i nuovi spazi che comprenderanno una larghezza e una lunghezza superiori. Inoltre, per quanto riguarda il pontile galleggiante nel periodo estivo, che va da maggio a settembre, è stata inserita una corsia preferenziale per i residenti di Bordighera con la possibilità di poter parcheggiare il proprio carello e far funzionare anche lo scivolo".

Lo scorso luglio era già entrato in vigore il nuovo regolamento di sicurezza del porto di Bordighera predisposto dalla Capitaneria di Porto secondo le normative vigenti, che ha sostituito quello precedente, datato 2009. A questo si aggiungeranno le modifiche del regolamento del Comune che verrà illustrato nel prossimo consiglio comunale, che dovrebbe andare in scena tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. "E' stato fatto uno studio nuovo per sistemare tutti i natanti che abbiamo" - dice il vicesindaco - "E' stata un po' modificata la predisposizione dei pescatori per fare spazio alle zone acquee che tengono conto dei dispositivi di sicurezza. Al primo incontro che abbiamo fatto con i pescatori non erano favorevoli allo spostamento ma l'ufficio ha verificato la zona per una riorganizzazione dei pescherecci, che al momento sono ventuno di cui solo due sono di Bordighera, in modo che non ci siano problemi di spazi anche per creare una zona noleggio. Abbiamo fatto un incontro anche in Capitaneria, poi informeremo le associazioni di categoria. Tutti dovranno regolarizzare le loro posizioni dalla prossima stagione versando una quota nelle tasse comunali sia per il posto barca che per le utenze. Ora si convocheranno gli Affari generali e poi il regolamento sbarcherà in consiglio comunale".