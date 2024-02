Lo scorso anno di questi tempi si parlava già di siccità: le ultime precipitazioni regalano ottimismo per l'estate

Mentre vengono annunciate nuove piogge, seppur meno forti di quelle dell’ultimo weekend, abbiamo voluto parlare con Rivieracqua per capire quanto sia importante la precipitazione che si è registrata venerdì e sabato scorsi, per le riserve idriche della nostra provincia.

Sicuramente la situazione è migliorata ed è decisamente più normalizzata degli anni scorsi, quando a febbraio-marzo la siccità era già vicina. Un giorno di pioggia non risolve tutto di punto in bianco ma, al momento la diga di Tenarda è quasi piena e le riserve in montagna si sono riempite.

Al momento, secondo quanto evidenziato da Rivieracqua, sembra che la primavera-estate non dovrebbe creare i problemi vissuti lo scorso anno e che, solo di poco, hanno portato al razionamento. Lo scorso anno, già di questi tempi la preoccupazione era palpabile visto che di acqua non se ne era vista dall’autunno e anche la neve era scarsa, pure sulle montagne del cuneese. Oggi, invece, la situazione è più rosea del 2023.

Rimane, almeno per ora, il problema del Roya dove Rivieracqua ogni mese deve eseguire le operazioni di ‘grattage’. Si tratta di interventi con le ruspe, che smuovono lo strato di materiale fine trasportato dal letto del fiume, che impermeabilizza l’acqua che scorre verso i luoghi di ‘presa’ dei pozzi. Oggi c’è decisamente più acqua e le piogge dell’ultimo weekend sembra non abbiano portato sedimento e la situazione è migliorata.

Lo scorso anno, già a febbraio la preoccupazione era elevata e, invece, oggi c’è ottimismo per non dover vivere un’altra estate sul filo del rasoio che ha portato tanti problemi nella fruizione del prezioso liquido in provincia.