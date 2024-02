Festival di Sanremo 2024: in città si 'sbaracca', via Matteotti quasi liberata, tempi più lunghi per il palco (Foto)

In due giorni di lavoro la città di Sanremo ha cambiato nuovamente volto. Gli operai che, dal 10 gennaio hanno cominciato a montare tutte le strutture (a partire dal palco di piazza Colombo) necessarie all’organizzazione delle manifestazioni collaterali, stanno quasi per terminare il lavoro.

Ovviamente il palco è la struttura più difficile e lunga da smontare ma, ad esempio, via Matteotti e via Mameli sono quasi sgombre da tutte le attrezzature, a parte dal green carpet che, proprio in queste ore viene sistemato nelle aiuole della città.

Già da domenica è stata riaperta al traffico via Manzoni mentre, da ieri è toccato alla zona di piazza Colombo tra via San Francesco e via Asquasciati. Si lavora alacremente anche a Santa Tecla, in Pian di Nave e piazzale Vesco per smontare ad esempio la ruota panoramica e la struttura di Radio Kiss Kiss.

La città, quindi, sta tornando alla normalità, per buona pace degli ‘haters’ avversi al Festival di Sanremo. Molti, infatti, i commenti che si sono letti sui social nelle ultime settimane. Che la kermesse canora provochi disagi è innegabile ma, ovviamente, sono molti anche i vantaggi economici che porta a tutta la città, senza dimenticare la notorietà e la promozione del brand, che manda il nome di Sanremo in Italia e nel Mondo.