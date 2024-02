Sanremo: una settimana intera in centro per la 'MaxFiamma & Band' durante il Festival (Foto)

Si conclude con successo la settimana festivaliera anche per la Maxfiamma & Band che dal quartier generale del Festival Cafè, ha animato i pomeriggi sanremesi proponendo la canzone scritta da Massimo Cascio Maxfiamma ‘Noi di Sanremo’ e altri successi del Festival degli anni passati.

“E' stato bellissimo stare fra la gente e cantare e ballare insieme a loro - così ci confida Maxfiamma - e la nostra canzone è piaciuta molto.. La sentivamo ovunque per le strade della città dei fiori. Insieme a noi si sono unite nell'animazione la comica Francesca Musacchio e Paola Brun Cleopatra, che sono apparse in tv in diverse trasmissioni. Molte tv ci hanno intervistato e ripreso durante i nostri spettacoli, da "Uno Mattina" a "BlobaSanremo', da "Rete Capri" al "Tg2”.

Al Festival Cafè, Fiorello ha inaugurato la settimana festivaliera poco prima delle 5 di lunedì scorso, accolto dalla ‘Maxfiamma & Band’ con il jingle del Festival di baudiana memoria e altre canzoni, compresa “Noi di Sanremo” che è molto piaciuta allo showman siciliano, tanto da accompagnarla al ritmo dei legnetti prestatigli dal percussionista Paolo Oggero, insieme al comico Fabrizio Biggio, che ha suonato munito di piattino e cucchiaino ‘rubato’ dal bancone del bar.

Maxfiamma vuole riproporre prossimamente il suo brano tormentone nella trasmissione ‘Viva il videobox’, che viene trasmessa alle 8 del mattino, subito dopo ‘Viva Raidue’, dagli studi Rai di via Teulada a Roma. Il brano nel frattempo è stato pubblicato sulle piattaforme di musica digitale in streaming, quali Youtube Music, Spotify, Itunes, Amazon Music e molte altre.