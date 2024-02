Gli studenti del 'Ruffini' di Imperia al Festival: in onda su 'Uno Mattina'

Oggi a Sanremo mentre nell'aria riecheggia ancora la musica e la città torna lentamente alla normalità, gli studenti maturandi del Ruffini hanno vissuto un'esperienza straordinaria.

Per tutta la mattinata hanno accompagnato Stefano Pieri, e la sua troupe della Rai, attraverso la città per cogliere gli scorci più significativi e assaporare ancora qualcosa del Festival appena trascorso, parlando e confrontandosi sulla vita, la musica e le emozioni. “Poesia e canzoni” il tema, precisamente quanto le canzoni possano essere riconosciute, o vissute, come vera poesia; lasciando qualcosa di profondo dentro ognuno di noi.

Tanti gli elementi evidenziati dai ragazzi in questo itinerario cittadino durante il quale ognuno di loro ha parlato di sé, e delle emozioni che lo stanno guidando alla prova della Maturità, l'esame di Stato. Ma Cos’è ‘Maturandi’? "Maturandi", nato da una brillante idea del Capo-autori della trasmissione Rai “Uno Mattina in famiglia”, e a cura di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli, è un format dedicato ai giovani, e si occuperà dei ragazzi e ragazze nell’anno conclusivo del loro percorso di studi superiori, chiamati a raccontare come vivono uno dei periodi di vita tra i più entusiasmanti e significativi.

Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, in arte ‘Psicologo della strada’, specializzato da oltre venti anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psico-affettivo delle giovani generazioni, nelle sue interviste cerca sempre di stimolare gli studenti a tirare fuori i propri stati d’animo, le proprie emozioni e il proprio sguardo verso il futuro, sia personale e professionale che sociale.

La rubrica ‘Maturandi’ prevede un dibattito in studio dopo il servizio esterno, vuole dedicare tempo e spazio a ragazze e ragazzi che vivono in questi anni una realtà sociale molto complessa e che meritano attenzione da parte del mondo adulto. Le location sono scelte tra i luoghi simbolo dei centri storici delle città, e a questo turno la trasmissione viene registrata girata a Sanremo, con protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’Istituto IIS “G. Ruffini” di Imperia, Istituto Tecnico di riferimento per la Provincia di Imperia.

Il servizio sarà in onda il sabato, intorno alle ore 9,45, all’interno della nuova stagione di "Uno Mattina in Famiglia", con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, in palinsesto ogni sabato, dalle 8:30 alle 10:35, e domenica, dalle 6:30 alle 9:35, su RaiUno.