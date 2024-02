Da oggi è possibile chiedere la firma digitale presso tutte le sedi di CNA nella nostra provincia

E' possibile richiedere la firma digitale presso tutte le sedi di CNA Imperia. Grazie alla convenzione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, le sedi sono sportelli abilitati al rilascio dei dispositivi di firma digitale.

La firma digitale è indispensabile per: tutti i titolari di ditta individuale, tutti i legali rappresentanti di società di capitali, almeno un socio amministratore di società di persone.

Cosa consente di fare il dispositivo di firma digitale rilasciato dalla CNA?- Firmare digitalmente i documenti: garantisce autenticità, integrità e non ripudio

- Accedere in modo sicuro ai siti della Pubblica Amministrazione, come Fisconline/Entratel, Registro Imprese, e altri

- Scaricare gratuitamente i documenti della tua impresa o verificare lo stato delle pratiche tramite Impresa Italia.

Perché è fondamentale avere la firma digitale?

- È obbligatoria per partecipare a bandi e finanziamenti pubblici

- È richiesta per comunicare o stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Come ottenere la tua firma digitale presso i nostri sportelli: si può chiamare o scrivere una e-mail per prendere un appuntamento nella sede più comoda:

- Diano Marina: Tel 0183/498979, mail dianomarina@coarse.it

- Imperia: Tel 0183/292684, mail cnaimperia@im.cna.it

- Arma di Taggia: Tel 0184/44508, mail cnaarma@im.cna.it

- Sanremo: Tel 0184/500309, mail centroassistenza@im.cna.it e bottini@coarse.it

- Bordighera: Tel 0184/250695, mail cnabordighera@im.cna.it

- Ventimiglia: Tel 0184/34891, mail cnaxxm@im.cna.it

Cosa portare:

- Un documento di identità valido

- Codice fiscale

- Indirizzo e-mail

- Numero di telefono cellulare

Per maggiori informazioni si possono contattare gli nostri uffici di Cna.