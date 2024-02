Casa Sanremo: consegnato alla giornalista Grazia Serra il premio ‘Terre del Bussento’ Winter Edition’ 2024

È stato consegnato ieri, 10 febbraio, alla giornalista e conduttrice TV Grazia Serra il Premio “Terre del Bussento” Winter Edition 2024 da Maria Concetta Martino, responsabile comunicazione Terre del Bussento, alla presenza del Patron di Casa Sanremo e Presidente Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo.

Il Premio le è stato assegnato durante il programma “L’Italia in Vetrina” condotto da Veronica Maya in diretta dalla Lounge di Casa Sanremo, su indicazione della giuria presieduta dall’avvocato Franco Maldonato e composta da Nello Pepe, regista Rai, da Matteo Martino, presidente dell'associazione Terre Del Bussento, dai giornalisti Marianna Vallone e Francesco Lombardi, e da Maria Concetta Martino che ha dato la seguente motivazione: per essere riuscita nel breve volgere di qualche anno a valorizzare il suo corso di studi in scienze della comunicazione, approdando nella redazione di una grande emittente nazionale dove ha conquistato la professionalità necessaria per divenire inviata speciale dei servizi giornalistici e meritare infine di assurgere al ruolo di conduttrice del prestigioso programma del mattino.

Grazia Serra ha commentato, visibilmente emozionata: “Ringrazio Maria Concetta e tutte le persone che hanno pensato a me per questo premio, per me è un grande onore ricevere questo premio. Lo voglio dedicare a mia mamma e mio papà. In tutto ciò che faccio metto il cuore e l’amore per la mia terra e cerco di portarlo ovunque, e un grande cuore l’ho trovato qui a Casa Sanremo.”

La risposta di Maria Concetta Martino: “Siamo felici di dare a te questo riconoscimento perché sappiamo che ci metti il cuore che è ciò che ci rappresenta e ci porta avanti in questo progetto.”

Il Premio Terre del Bussento, nell'edizione classica, che si svolge ogni anno in estate, e in quella invernale che si tiene a Casa Sanremo, è diventato sinonimo di eccellenza e impegno nel panorama culturale nazionale. È assegnato dall’associazione Terre del Bussento in collaborazione con il Gruppo Eventi con il patrocinio del Comune di Sapri e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tra i premiati delle precedenti edizioni spiccano personalità del calibro del medico oncologo e politico Tommaso Pellegrino, già presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, del consigliere regionale Corrado Matera, allora assessore al Turismo della Regione Campania, dello scrittore Maurizio De Giovanni, l'inventore del Commissario Ricciardi, uno degli autori italiani più acclamati nel campo del giallo e della narrativa poliziesca, e di Gerardo Ferrara, celebre controfigura di Massimo Troisi nell'ultimo film "Il Postino". Tutti i premiati dell'edizione Winter Edition hanno ritirato il premio a Sanremo.

A questi nomi, da quest'anno, si aggiunge quello di Grazia Serra, originaria del Cilento, per alcuni anni inviata della trasmissione Di Buon Mattino e da settembre alla conduzione del programma mattutino di Tv2000. Quest'anno è stata anche la conduttrice dell’inaugurazione della diciassettesima edizione di Casa Sanremo.