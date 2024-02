Angelina Mango con "La noia" trionfa al 74° Festival di Sanremo

Il 74° Festival di Sanremo ha emesso il proprio verdetto.

A trionfare è stata Angelina Mango con "La noia", seguita da Geolier con "I p' me, tu p' te" e da Annalisa con "Sinceramente"

Il premio della critica "Mia Martini" assegnato dalla sala stampa dell'Ariston Roof è andato a Loredana Bertè con "Pazza".

Il premio della sala stampa "Lucio Dalla" è andato ad Angelina Mango con "La noia".

A Fiorella Mannoia con "Mariposa" il premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo.

Il premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale è andato ad Angelina Mango con "La noia".

La classifica finale del 74° Festival di Sanremo

Angelina Mango "La noia"

Geolier "I p' me, tu p' te"

Annalisa "Sinceramente"

Ghali "Casa mia"

Irama "Tu no"

Mahmood "Tuta gold"

Loredana Bertè "Pazza"

Il Volo "Capolavoro"

Alessandra Amoroso "Fino a qui"

Alfa "Vai!"

Gazzelle "Tutto qui"

Il Tre "Fragili"

Diodato "Ti muovi"

Emma "Apnea"

Fiorella Mannoia "Mariposa"

The Kolors "Un ragazzo una ragazza"

Mr. Rain "Due altalene"

Santi Francesi "L'amore in bocca"

Negramaro "Ricominciamo tutto"

Dargen D'Amico "Onda alta"

Ricchi e Poveri "Ma non tutta la vita"

BigMama "La rabbia non ti basta"

Rose Villain "Click boom!"

Clara "Diamanti grezzi"

Nek e Renga "Pazzo di te"

Maninni "Spettacolare"

La Sad "Autodistruttivo"

Bnkr44 "Governo punk"

Sangiovanni "Finiscimi"

Fred De Palma "Il cielo non ci vuole"