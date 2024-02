Amadeus si prepara per l'ultima finale alla guida di Sanremo: "Cinque anni che non dimenticherò mai"

Ultima serata dell’ultimo Festival di Sanremo per Amadeus. Il direttore artistico si appresta a lasciare il timone dell’Ariston: “Stra felice per tutta questa settima, una settimana che non dimenticherò mai, così come non dimenticherò mai questi cinque anni con mio fratello Rosario Fiorello. È stato fondamentale in tantissimi momenti. Non avrei mai potuto fare un Sanremo così senza di lui. Mi piace la sua imprevedibilità, la sua cura nei dettagli, la sua genialità al servizio del programma”.

Dopo cinque anni, Amadeus è soddisfatto del lavoro svolto alla direzione del Festival: “I risultati sono clamorosi. Il fatto di aver portato così tanti giovani a Sanremo, uno dei motivi di orgoglio più grandi. Era la cosa che volevo fare dal primo festival, che doveva essere uno solo, potendone fare cinque questa cosa si è realizzata a pieno”.

"Tutti i Festival sono Festival del cuore, impossibile scegliere uno, anche quello del covid e poi quello dopo della rinascita, sono emozioni che non dimenticherò più".

Un cantante che non è riuscito a portare al Festival e che avrebbe voluto? "Mi sarebbe piaciuto avere Mannarino".