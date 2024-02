Visita dell'ASD Tennis Sanremo alla Coppa Davis esposta nella sala d’ingresso del Casinò

Ieri pomeriggio un folto gruppo di atleti dell’ASD Tennis Sanremo ha fatto visita all’esposizione della Coppa Davis posizionata nella sala d’ingresso del Casinò di Sanremo con la collaborazione della Federazione Tennis e Padel.

Proprio sui campi dello storico ‘Tennis and Bridge Club Sanremo’ è nato e cresciuto tennisticamente il sanremese Matteo Arnaldi vincitore dell’ultima edizione della Coppa Davis insieme a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, e Simone Bolelli, guidati dal Direttore Tecnico Filippo Volandri.

All’evento erano presenti: per il Tennis Sanremo: il Presidente Riccardo Civarolo, il Vice Presidente Settimio De Felice ed il maestro Fabio Orengo; per il Comune: l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e la Consigliera Alessandra Pavone, si è poi aggiunto il Consigliere Luca Lombardi; per il CONI il Presidente regionale Liguria Antonio Micillo e il Delegato Provinciale Imperia Alessandro Zunino; per il Casinò il Presidente Gian Carlo Ghinamo.



“Siamo qui a visitare la Coppa Davis che il Casinò gentilmente è riuscito a portare qui a Sanremo - ha detto il Presidente del Tennis Sanremo Matteo Civarolo - dove dobbiamo ricordare c’è stata una bella rappresentanza di giocatori che son serviti a portare questo risultato storico per l’Italia. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi che ha permesso di trasferire qua la Coppa, poi ringrazio anche il Coni e le strutture locali e regionali, il presidente Andrea Fossati che è stato subito disponibile per l’iniziativa e speriamo di vedere il nostro Matteo Arnaldi fare presto altri buoni risultati e farci vivere nuove emozioni di Coppa Davis”.

“Siamo qua con questo gioiello che davvero impreziosisce il clima festivaliero - ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella -. Il merito è veramente di tante persone a partire da Sanremo, per il merito del Coni , della Federazione, del casinò di Sanremo ma bisogna dire che il Tennis & Bridge Sanremo è veramente una fucina, è veramente un circolo che crea dei talenti, dei campioni e infatti addirittura due giocatori di Sanremo Mager e Arnaldi hanno avuto il merito di giocare in Coppa Davis e quindi poter portare avanti i colori della nazionale dell’Italia e avere il merito addirittura in questa ultima occasione di far vincere la Coppa Davis. Quindi ringraziamo la Federazione e il Presidente nazionale Binaghi”.

“Bellissima giornata oggi a Sanremo, la Coppa Davis in una splendida location come quella del Casinò di Sanremo - ha dichiarato il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo -. Dobbiamo ringraziare il Presidente Binaghi della Federazione Tennis nonché il Presidente Regionale Fossati ovviamente anche il Delegato Coni di Imperia Alessandro Zunino che si sono interessati a portare questo splendido trofeo nella terra di Arnaldi. ricordiamo anche questo, che è importante. Penso che la popolazione abbia apprezzato e la Coppa Davis è un’icona dello sport in generale ed è penso un onore per noi liguri averla qui a Sanremo com’è già stata prima a Genova. Molto contento per questa giornata e molto apprezzata la partecipazione da parte di tutti”.