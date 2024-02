Vertical Music Festival, a Casa Sanremo la finale del concorso dei video musicali in formato 'smartphone' (Video)

Il mondo di fruire dei video è cambiato nel corso degli anni: dalla modalità orizzontale e dal classico formato 16:9 a cui siamo abituati, si è passati sempre più spesso a guardare gli schermi degli smartphone e i video sono diventati in 9:16, il tipico rapporto di aspetto di cui tutti noi usufruiamo quotidianamente. In quest’ottica nasce il Vertical Music Festival, l’evento dedicato ai video musicali realizzati appunto in formato verticale, la cui finale ha trovato spazio a Casa Sanremo nei giorni in cui al Teatro Ariston, e in tutta la città, sono in corso le iniziative legate al Festival della Canzone Italiana.

“I telefoni nel mondo sono circa sette miliardi e seicento milioni - spiega Maurizio Ninfa, ideatore e organizzatore del Vertical Music Festival -. Per questo abbiamo pensato di lanciare questo concorso dedicato ai clip musicali registrati in formato verticale, suddivisi in tre diverse sezioni: inediti, non inediti e clip fotografici. Fuori gara, poi, ci sono i clip radio e quelli dedicati a campus di orientamento in Italia”.

I vincitori non sono ancora stati proclamati, “ma sicuramente la giuria ha già chiaro il verdetto” continua a spiegare Ninfa, che commenta in maniera molto positiva le giornate conclusive del Festival svolte a Casa Sanremo: “Mi hanno contattato diverse aziende che producono iniziative importanti per poter collaborare e creare un prodotto sempre più innovativo, e questo è molto importante: significa che credono in questo tipo di iniziativa in verticale, soprattutto nel settore della musica. Per questa edizione abbiamo ricevuto circa milleduecento video, chiaramente di fattura diversa: quelli che oggi sono arrivati in finale hanno come protagonisti bravi cantanti ma sicuramente anche dietro un lavoro importante di scenografia e di fotografia”.

“Devo dire che siamo i primi al mondo a fare un festival per i videoclip in verticale ed è un piccolo vanto - continua a raccontare -. Questo per noi dovrebbe essere il terzo anno, perché dovevamo partire nel 2021, ma il covid ha pensato bene di farci fermare tutto. Abbiamo già già realizzato un evento a Roma dedicato al cinema, si chiama Vertical Movie di cui Salvatore Marino è stato l’ideatore: da lì mi si è aperta l’idea di iniziare a farlo anche nel settore della musica, coinvolgendo Riccardo in questa avventura”.

Riccardo Recchia, il direttore artistico, aggiunge: “Sicuramente quello verticale è un modo diverso di fare la regia. Negli ultimi anni siamo passati dalla TV quadrata in 16:9 ai 9:16 dove si vede chiaramente una figura intera da vicino. Anche tutto il modo di guardare e di vedere i fondi, i movimenti di macchina sono totalmente differenti”.

“La moda è verticale, il golf è verticale, il cabaret è verticale: al di là della musica, secondo me si aprirà sempre più un mondo legato a questo settore: vedere a figura intera il movimento del corpo è sicuramente più godurioso e in orizzontale è molto più difficile da percepire se non da lontano” proseguono.

E per il futuro? “Vorremmo che questo diventasse un appuntamento importantissimo non solo in Italia, e poter realizzare questo show in diversi paesi nel mondo”.