La cantante queer Alt-Pop Karin Ann presenta il nuovo singolo “she” con DeeJayFox Radio Station a Sanremo 2024

Karin Ann, 21 anni, è la nuova protagonista alt-pop della Gen Z, attivista, portavoce della comunità LGBTQIA+ secondo il prestigioso Spindle Magazine -https://spindlemagazine.com/meet-gen-zs-new-alt-pop-protagonist-karin-annKarinAnn –

L’artista vanta già oltre 11 milioni di stream, racconta i temi dell'uguaglianza di genere, della salute mentale e dei diritti umani, esplorando le lotte interiori dei giovani, come l'amore adolescenziale, le relazioni tossiche e le insicurezze. L'artista parla anche della sua esperienza di donna queer cresciuta nell’Europa dell’Est.

In occasione di Sanremo 2024, Karin Ann ha voluto collaborare, per presentare il nuovo singolo “she”, con DeeJayRadioFox Station, emittente digitale fondata nel 2013, che ha rivoluzionato il mondo delle radio coinvolgendo all’interno del cast artistico talent nascenti con grande determinazione creando appositamente un secondo canale radio Deejayfoxradio2 Young version.

“DeeJayFoxRadio Station dà sempre spazio ai giovani talenti e Karin rappresenta un’artista emergente di grande personalità e con una caratura internazionale all’altezza di una vetrina saneremese. Le sue canzoni raccontano dei bisogni dei giovani, delle loro difficoltà e sfide anche relative al riconoscimento dei loro diritti. Darle spazio in questa settimana è un modo per celebrare il suo impegno che in Europa ha già raccolto grandi consensi” dichiara Oscar Pavarello, Direttore di DeeJayRadioFox Station.

Il nuovo singolo “she” è un viaggio accattivante nella bellezza, nella fuga e nella beatitudine. Il testo del nuovo singolo di Karin Ann descrive un personaggio misterioso che non si cura dell'opinione altrui, sottolineando il suo impegno per l'autenticità in un mondo in cui l'identità personale conta più del giudizio degli altri. L'arrangiamento musicale è caratterizzato da un'energica fusione di chitarra e arpeggi ritmici, combinati con voci delicate, che si esprimono in una melodia versatile che ricorda una narrazione disco-rock gotica alla Taylor Swift, infusa con gli elementi stilistici delle US Girls o del periodo successivo del gruppo musicale indie rock statunitense Deerhunter. Il nuovo singolo “she” vede la partecipazione e produzione di Benjamin Lazar Davis degli Okkervil River e la cantante americana Joan As Police Woman. Il video che accompagna il singolo “she” ha la direzione creativa di Kate Biel, animato e diretto da Dessie Jackson.

Se non vedi direttamene il video clicca qui

"Non mi immergo nei dettagli delle mie canzoni, mi piace lasciare che la gente scopra i propri significati e li metta in relazione con la propria vita. La mia lotta contro l'insonnia mi porta spesso a scrivere durante le notti insonni. Una notte, scorrendo tra le note del mio telefono, mi sono imbattuta in una frase che mi ha fatto venire l'ispirazione. La maggior parte delle mie canzoni tendono alla tristezza o alla malinconia, ma questo testo in particolare è diverso. Trovo difficile scrivere canzoni allegre, quindi con 'she' ho creato questo nuovo personaggio che mi ha permesso di esplorare nuovi territori" commenta Karin Ann.

Appuntamento con Karin Ann a Sanremo al truck DeeJayRadioFox Station fino a Domenica 11 Febbraio – Intervista live con Karin Ann: Sabato 10 Febbraio ore 17.30

https://sanremosoundtruck.it/

https://www.deejayfoxradio.com/