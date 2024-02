Festival di Sanremo 2024: nonostante la pioggia città presa d'assalto, difficile muoversi a piedi (Foto)

La perturbazione ha dato una tregua intorno alle 16.30 e la pioggia non ha fermato gli ‘affamati’ di Festival che si sono riversati in centro a Sanremo, per vivere da vicino anche l’ultima serata della kermesse canora matuziana.

Varchi e passerella (svuotata dal green carpet già da ieri per la pioggia battente) presi letteralmente d’assalto da residenti e turisti. Via Matteotti, via Palazzo e corso Garibaldi erano a tratti intransitabili nel pomeriggio mentre in piazza Colombo era difficile riuscire a muoversi.

Nel pomeriggio, dopo lo stop alle piogge, c’è stato anche il tempo di qualche show sul palco, in attesa del concerto di questa sera che vedrà protagonista Tananai. Le previsioni del tempo parlano di serata senza pioggia, una buona notizia sia per le manifestazioni collaterali che per gli operatori del settore turistico, che temevano un sabato sera ‘bagnato’ e quindi difficile da gestire.

Peccato solo per i passeggeri della ‘Costa Smeralda’, che ieri ed oggi non sono potuti scendere dalla nave. Nonostante tutto è stato comunque un sabato da ‘sold out’ in tutta la città che ora si prepara a vivere la finalissima del Festival 2024 e il concerto in piazza. Un Festival che si chiude ma che già fa sognare per il 2025.

(Foto di Erika Bonazinga)