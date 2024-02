Bordighera punta alla rimodulazione del servizio di igiene urbana, più spazzamenti e maggiore pulizia in città (Foto)

Più spazzamenti, più diserbi e maggiore pulizia di caditoie, centro storico e frazioni sono solo alcune delle aggiunte che potrebbero essere effettuate a Bordighera con la rimodulazione del servizio di igiene urbana. Una possibilità che è stata esaminata e discussa durante la commissione speciale in materia di igiene urbana andata in scena ieri mattina in Comune.

Maggioranza e minoranza si sono, infatti, confrontate sulle problematiche riscontrate finora nel servizio di igiene urbana e sulle migliorie che si potrebbero fare per rendere la città più pulita. "Ci siamo confrontati con le minoranze su carenze e problematiche che vi sono nel servizio di igiene urbana" - fa sapere l'assessore Giovanni Allavena presente in commissione insieme all'assessore Melina Rodà, ai consiglieri comunali Laura Pastore, Massimiliano Di Vito, Alessandro Albanese e Giuseppe Trucchi, al comandante della polizia locale Attilio Satta, a ingegneri e tecnici del Comune - "Sono state riscontrare in questi otto mesi di amministrazione e così le vogliamo modificare visto che il progetto era stato fatto senza conoscere molto bene i luoghi e i servizi necessari in questa zona. Le modifiche previste sono diverse: più spazzamenti, più diserbi, più pulizia di caditoie, che prima non era neanche prevista una volta all'anno, maggiore pulizia nei centri storici e frazioni, più giri di raccolta della spazzatura. Un bel pacchetto di roba per rimanere nel quinto d'obbligo dell'assegnazione della ditta. Le minoranze sono state d'accordo con tutte le proposte che ha fatto l'ingegnere che ci ha preparato le modifiche e ora faremo tutte le procedure per andare avanti".

Le problematiche riscontrate e le proposte avanzate verranno illustrate alla ditta che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città con l'auspicio che la rimodulazione venga attuata. "Dovremo fare un incontro con la ditta per vedere se è disponibile a modificare questa parte di servizi" - dice Allavena - "Siamo rimasti soddisfatti di quello che abbiamo fatto e, inoltre, non ci sono stati problemi di sorta".