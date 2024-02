Sanremo: Giuseppe Marchese ha vinto la terza edizione del Festival di Musica Cristiana alla Fos

Come migliore interprete il Premio va a Noemi Cainero con la canzone "Regina", come miglior testo a Federica Paradiso con la canzone "Puoi ascoltarmi Dio?". Il Premio per la migliore composizione a Carboidrati con la canzone "Padre passerà", il Premio della stampa è stato assegnato a Piero Chiappano con la canzone "L'amore per la strada", il premio Alberto Testa a Ivano Barbanera con la canzone "La vita da non morire mai", il premio Papa Giovanni Paolo II a Andrea Caciolli con la canzone "Un oceano di pace".

Premio speciale produzione discografica a Nova con la canzone "Tu verrai", il Premio della critica discografica a Ellesd con la canzone "Distintamente Distanti Javeh in feat con Biancosporco". I Premi del Festival della Canzone Cristiana sono stati realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato.