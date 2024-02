Sanremo: a Palazzo Roverizio, presentazione libro '100donnevestitedirosso' di Alessia Cotta Ramusino

Domani pomeriggio, a pochi metri dal Teatro Ariston, nel Salone di Palazzo Roverizio a Sanremo alle 16, si svolgerà la presentazione del libro '100donnevestitedirosso' di Alessia Cotta Ramusino.

Presenta e modera Erica Martini, curatrice dell'organizzazione di Palazzo Roverizio che ospita l'evento. Seguiranno i saluti Istituzionali di Jessica Nicolini, coordinatrice politiche culturali per Regione Liguria oltreché portavoce del Pres. Giovanni Toti, Costanza Pireri, assessore alle pari opportunità del Comune di Sanremo e Silvana Ormea, assessore alla cultura del Comune di Sanremo

Il libro si articola in 100 storie didascaliche, attraverso cui l'autrice dà al lettore uno spaccato delle esperienze di vita di una donna in successione cronologica, attraverso le descrizioni delle donne della famiglia, di figure femminili del mondo dello spettacolo, dei personaggi di fantasia, degli insegnanti, di tutti coloro che nella vita di una persona offrono modelli cui ispirarsi e che contribuiscono in maniera preponderante all'educazione, alla formazione, allo sviluppo, alla crescita e maturazione di un individuo di valore.

«La presentazione del libro da' l'opportunità di toccare tutti i temi che riguardano la donna e la sua emancipazione - commenta l'autrice del libro 100donnevestitedirosso e fondatrice del movimento di sensibilizzazione omonimo, Alessia Cotta Ramusino e continua -. La disparità di genere, il gender pay gap, la mancanza di pari opportunità, gli stereotipi, i pregiudizi di genere, sono tutte tematiche di cui la violenza sulla donna é espressione e il femminicidio l'atto finale, che purtroppo fanno parte della nostra cultura. Pertanto se si vuole realmente il cambio di paradigma, per scongiurare certi finali, rompere gli schemi e promuovere la parità di genere, dobbiamo ripartire dalla cultura stessa».



Il movimento di sensibilizzazione 100donnevestitedirosso nasce in Italia, in Liguria, a Genova, nel 2017. E' l'unico movimento made in Italy, 'non di importazione', generato da istanze popolari provenienti dal tessuto sociale italiano. Si fonda sulla nostra cultura ed è ispirato da valori e principi di matrice italiana. L'impronta tuttavia è internazionale, nel senso che si vuol dare, a partire dalla nostra Nazione, simbolo e culla di civiltà, gli ideali della cultura, della bellezza e della conoscenza come scopi da perseguire per l'elevazione del genere umano, abbracciando tutti i popoli della Terra.



Si uniranno alla giornata donne rappresentanti associazioni a tutela dei diritti delle donne, di centri antiviolenza, di case rifugio, e orfani di femminicidio, in particolare: Comitato Pari Opportunità Imperia; Zonta Club di Sanremo; Fidapa BPW sezione di Sanremo; ISV centro antiviolenza (Imperia-Sanremo-Ventimiglia)

Parteciperanno le ragazze del concorso "Una Miss per Sanremo" del regista, direttore di Rete Italia TV, Massimo Maria Civaie, che nei suoi eventi dedica sempre uno momento per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Last but not least, la presenza delle rappresentanti della "Nazionale Italiana Calcio Miss" (Patron Alberto Davini) riunite dalla promoter Cristina Montepilli, per sostenere i principi di sorellanza e sostenibilità etico-sociale ed ambientale che sono principi cardini del movimento delle 100DonneVestitediRosso. Durante le attività al Palazzo Roverizio saranno presentate le iniziative/progetti che vedranno Alessia Cotta Ramusino protagonista insieme al Gruppo di Donne della Nazionale Italiana Calcio Miss...

L'evento è trasmesso in diretta Streaming sui Canali di TRUMAN TV- www.RadioTruman . TV e dei Media Partners. La produzione dei contenuti è realizzata da Videogram di Montecarlo - Trasmissione in streaming a cura di PS Produzioni di Pietro Scioni e Montepilli Multimedia. Social Content Production: allone- business.com - Art Club Videogram Monaco. Format Tv che ospita l'evento: "LIGURIANS Grand Tour" presenta Maurizio Bartolini - Cristina Montepilli

L'ingresso è libero su prenotazione 347 3423419