Grande successo per Bob Sinclar a Villa Noseda, proseguono le serate con dinner show e party dopocena

La settimana presso Villa Noseda continua con grande successo, caratterizzata da 5 spettacolari dinner show e party che culmineranno sabato 10 Febbraio.

Il mercoledì 7 febbraio è stato un trionfo con "The Great Debut", ospitando come protagonista di Villa Noseda per il dopocena un'icona internazionale, il rinomato DJ e produttore Bob Sinclar. La sua presenza ha infiammato il palco, segnando un momento epico che ha intrattenuto e fatto ballare il pubblico.

La serata è iniziata con un dinner show d'eccezione, arricchito da artisti e performer che hanno reso la cena un'esperienza indimenticabile, preparando il terreno per un party unico e coinvolgente che ha entusiasmato tutti i presenti.

Continuano gli imperdibili eventi presso il rinomato locale e club situato di fronte al Casinò di Sanremo.

Questa sera, Giovedì 08 febbraio durante la cena, sarà ospitato il prestigioso "Galà del Festival di SanremoNews", un evento dedicato alla moda del festival, organizzato dal rinomato gruppo editoriale italiano, con la partecipazione di Manuela Arcuri in veste di testimonial.

Successivamente, si terrà il grande party in collaborazione con "Post Office", il format d'intrattenimento che anima le serate delle location più esclusive nelle principali città italiane.

Venerdì 9 Febbraio, Villa Noseda ospiterà nella prima parte della serata il prestigioso "Gran Galà Premio Eccellenze D'Italia 2024", accompagnato dalle sonorità del DJ Andrea Montovoli.

Nella seconda metà della serata, per il secondo anno consecutivo, l'evento sarà arricchito dalla partecipazione del rinomato DJ house italiano e internazionale: Joe T Vannelli, con il suo celebre progetto Supalova.

La serata conclusiva del Festival, Sabato 10 Febbraio, si trasferisce allo Strambò con un eccezionale evento "One Shot". Potrete deliziare il palato con una cena a menù fisso a partire dalle 20:30 e poi unirvi al coinvolgente closing party con DJ set dalle 00:30 fino a notte fonda.

Si consiglia vivamente di prenotare per la cena; tuttavia, è possibile garantirsi l'accesso post-cena prenotando un tavolo.

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905

reservations@villanosedasanremo.com

https://www.facebook.com/vnvillanoseda