Gigi d'Agostino il grande ritorno: il concerto dalla Costa Smeralda per il Festival di Sanremo

Gigi d'Agostino è tornato.

Il dj torinese si è esibito per la prima volta dopo due anni di assenza dalla scene per via di una grave malattia sulla Costa Smeralda, la nave da crociera in sosta davanti al porto di Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana.

A lanciare il dj set è stato il direttore artistico Amadeus, un djset seguito da tutti gli ospiti della crociera live e in diretta dagli spettatori da casa e dell'Ariston.

Da l'Amour Tourjours a In my Mind, il dj di Mirafiori si è esibito nei suoi grandi classici e ha fatto ballare tutti.