Casa Sanremo: il programma di domani dopo la visita odierna di Amadeus a Radio Immaginaria

Si avvicina il termine del Festival della canzone italiana e anche per Casa Sanremo sono gli ultimi giorni di programmazione. Oggi il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus, grande amico di Casa Sanremo, non ha fatto mancare il suo appoggio ed è passato a trovare i ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, regalandogli una lunga intervista a più voci condotta dal figlio Jose insieme a Sassa, Mario, Matil, Greta, Mattia, Iacopo, Carlotta, Luvi e Marco. Tra gli altri ospiti passati per l’area hospitality, alcuni dei big in gara: Dargen D’Amico, Clara, Emma, Annalisa, Fiorella Mannoia.

Domani, nella sua giornata conclusiva, Casa Sanremo propone, nella Sala Writers, alle 12.15 la presentazione del libro “Nel cuore tra le righe” di Alice Porta, opera dedicata a Michele Merlo e alle 17.45 l’incontro con Nathania Zevi, autrice de "Il nemico ideale" (Rai Libri), riflessione lucida e coraggiosa, sulle forme dell’antisemitismo nell’epoca contemporanea. Alle 15.00, nell’area Underground, si terrà la finale nazionale di “Canto per te”, noto festival della musica leggera. Presenteranno Alfonso Senatore e Francesca Sica; il presidente di giuria sarà Davide De Marinis con Marcello Attanasio. Sempre alle 15.00, nella Lounge, Le Grotte di Frasassi, partner istituzionale di Casa Sanremo, presenteranno in anteprima mondiale il teaser trailer della serie “Gormiti -The New Era”, la nuova produzione internazionale live action prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. Prenderanno parte all’evento, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, il Presidente Rainbow, Iginio Straffi, Presidente Rainbow, e il pianista e compositore Alessandro Martire che si esibirà dal vivo. Ospiti speciali dell’evento: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Alle 17.00, inoltre, sempre nella Lounge, spazio alla finale del Vertical Music Festival, evento dedicato ai video musicali realizzati in formato verticale (9:16). Il festival è suddiviso in 3 categorie: Vertical Clip inediti, Vertical Clip e Vertical Music Photo. A decidere il vincitore una giuria di grandi esperti e nomi noti. Il concept, basato sull’ormai imprescindibile uso degli smartphone che impongono sempre più la visione di immagini in verticale, nasce dall’intuizione di Maurizio Ninfa, ideatore e organizzatore.

Di seguito il programma completo di sabato 10 febbraio:



@ SALA WRITERS, CASA SANREMO 09.00-13.00 e 14.30-20.00 – WRITERS Nel Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers, presentazioni di libri con gli autori selezionati.



@ LOUNGE, CASA SANREMO 09.30-10.30 – BUONGIORNO SANREMO Buongiorno Sanremo, il talk condotto da Savino Zaba, ripercorrerà i momenti più importanti delle serate della kermesse.

@LOUNGE, CASA SANREMO 12.30-13.30 – STUDIONEWS in collaborazione con ASKANEWS StudioNews è il salotto giornalistico nato da un’idea di Patrizia Barsotti, affiancata alla conduzione da Andrea Iannuzzi. Interviste e commenti in diretta con ospiti, rubriche e servizi realizzati in collaborazione con l’Agenzia di stampa nazionale Askanews. @ UNDERGROUND, CASA SANREMO 15.00-18:00 – CANTO PER TE

@LOUNGE, CASA SANREMO 15.00-17.00 – PRESENTAZIONE “GORMITI, THE NEW ERA” – GROTTE DI FRASASSI @ CASA SANREMO 17.00-18.00 – ORA RELAX

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO 17.00-17.30 – TERRE D’IRPINIA @ VERTICAL MUSIC, CASA SANREMO 17.00-19.00 – VERTICAL MUSIC @ SALA MUSEALE, CASA SANREMO 17.30-18.30 – L’ITALIA IN VETRINA L’Italia in Vetrina, presentata da Veronica Maya, è incentrata sulla promozione dei Territori italiani grazie alla presenza in studio di rappresentanti di consorzi, enti, associazioni e produttori locali che narrano la bellezza, la cultura, la tradizione, il patrimonio paesaggistico e le eccellenze dei luoghi.

@ LOUNGE, CASA SANREMO 19.00-19.15 – SHOWCASE – PEPPE CIRILLO

@ LOUNGE, CASA SANREMO 19.15-20.00 – THE CLUB @LOUNGE, CASA SANREMO 20.45-02.00 – VISIONE FESTIVAL DI SANREMO

@ CASA SANREMO 21.00-2.00 – RADIO IMMAGINARIA

@ LOUNGE, CASA SANREMO2.00-3.00 – CASA SANREMO THE CLUB – AFTER FESTIVAL