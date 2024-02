Cantieri in A10 anche durante il Festival: Scajola “Fondamentale collegamento con la A6 Torino-Savona e la Voltri-Alessandria”

Non si fermano i cantieri sull’Autofiori che rallentano l’arrivo di turisti anche durante il Festival di Sanremo. Il presidente della Provincia Claudio Scajola, come già aveva sottolineato in più circostanze, è tornato ad evidenziare il problema del trasporto su gomma e di come sarebbe risolutiva la costruzione di un tratto di Aurelia bis di collegamento tra Ventimiglia ed Albenga.

Tutto questo anche in previsione della costruzione dell’ospedale unico. Si tratterebbe di un ulteriore collegamento tra Ventimiglia e Sanremo per agevolarne il raggiungimento in maniera celere da tutto il territorio.

Sulle difficoltà che rappresentano i cantieri sull’Autostrada dei Fiori e sull’oggettiva impossibilità di realizzarne un raddoppio, che vista la mole di traffico sempre in aumento sarebbe estremamente utile, lo stesso Claudio Scajola indica come possibile soluzione la costruzione di un collegamento con l’Autostrada Torino-Savona e la Voltri-Alessandria.