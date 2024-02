Sanremo, il 13 febbraio parte il casting per 'Vita da Carlo' con Carlo Verdone

La FilmAuro S.r.l. ha in produzione la 3° stagione di “Vita da Carlo” di e con Carlo Verdone, con la regia di Valerio Vestoso e Carlo Verdone. Le riprese si svolgeranno tra Roma, Milano, Parigi e, dai primi di Marzo 2024, per alcuni giorni, anche a Sanremo. La serie sarà visibile su Paramount nel prossimo autunno. In occasione delle riprese previste a Sanremo per i primi giorni di marzo è stato organizzato un casting per la ricerca di circa 250 figurazioni.

Il casting - solo per maggiorenni che abbiano la residenza o il domicilio nella Provincia di Imperia - si terrà a Sanremo, presso il Teatro del Casinò, in Corso Inglesi n. 13, martedì 13 febbraio, dalle ore 10 alle 19. Chi vuole partecipare dovrà presentarsi munito di documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità. Il lavoro sarà regolarmente retribuito e non è richiesta alcuna esperienza.

Per informazioni chiamare Manuel 3356448561 oppure inviare una mail all'indirizzo macaiafilmcasting@gmail.com