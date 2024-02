Sanremo 2024, Russell Crowe e la sua band infiammano il palco dell'Ariston, ma non manca lo scherzo su Travolta

L’attore premio Oscar e due volte Golden Globe Russell Crowe ospite della terza serata del Festival di Sanremo.

Insieme alla cantante Marcia Hines e al suo gruppo The Gentlemen Barbers, la band con cui è partito per un tour che comprende anche concerti italiani, prodotti da Giuseppe Rapisarda Management, si è esibito nella canzone Let your light shine.

"Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria" ha spiegato l'attore indimenticabile protagonista di film come A beautiful mind e Il Gladiatore.

"Quando ero più giovane era più complicato uscire dal personaggio, è difficle quando mettiamo la nostra passione, portiamo il nostro lavoro a casa. Quando diventiamo più grandi, cerchiamo di proteggerci e di recidere il cordone che ci lega al lavoro, viene con l'esperienza".

L'attore ha raccontato delle sue origini italiane con la co-conduttrice Teresa Mannino, non mancando di scherzare sul Ballo del qua qua di John Travolta, la gag che ha suscitato tanta polemica nelle ultime ore.