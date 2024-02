Sanremo 2024, al Palafiori l’Europa si mette in gioco

Un gioco per scoprire l’Unione Europea e per sfatare i luoghi comuni che spesso la riguardano.

È rivolta ai più giovani ma non dimentica di strizzare l’occhio a chi ha qualche hanno in più, l’iniziativa ‘L’Europa in gioco’, voluta dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, partner istituzionale di Casa Sanremo.

Claudia Colla, rappresentante della Commissione Europea per il nord Italia e direttore dell’ufficio di Milano, spiega: “L’Unione Europea ha bisogno di essere più vicina ai cittadini. Non c’era occasione migliore per farlo che durante il Festival di Sanremo. Stiamo facendo un gioco con alcuni ragazzi dei licei e l’idea è quella di avvicinarli, di rivolgerci alle nuove generazioni, con un quiz che mette in parallelo gli eventi fondamentali del Festival e di altrettanti per la vita dell’Unione Europea”.

Serve dunque rendere le nuove generazioni più consapevoli per contrastare la disinformazione e comprendere come si fa a essere buoni cittadini: “È importante avvicinare i giovani alla buona politica, ma non solo loro. Infatti, siamo presenti con un banner lungo tredici metri e alto die dove sono raccolte le nostre politiche più importanti come il The Next Generation EU, da noi noto come Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma tante sono le iniziative legate ai cambiamenti climatici e tante altre politiche. Tutto questo è importante perché, come sappiamo, l’8 e 9 giugno saremo chiamati a votare e dobbiamo essere consapevoli”.