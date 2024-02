Eros Ramazzotti festeggia 40 anni di Terra Promessa a Sanremo 2024: "Basta sangue, basta guerre"

Eros Ramazzotti festeggia i quarant'anni di "Terra Promessa" al Festival di Sanremo.

Il cantante è uno degli ospiti speciali di questa terza puntata condotta da Amadeus e da Teresa Mannino.

Terra Promessa è il brano con cui Eros calcò per la prima volta il palco del Festival, in gara tra le Nuove Proposte, nel 1984. A premiarlo fu Pippo Baudo.

Nel 2024, al termine della performance, il cantante, come Dargen prima di lui durante questa edizione del festival, ha lanciato un messaggio di pace: "Quasi 500 milioni di bambini vivono in situazioni di povertà, altri non la vedranno mai una Terra Promessa. Basta sangue, basta guerre, pace".