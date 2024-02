Imperia: scontro frontale tra due auto sulla Statale 28, muore un uomo di 56 anni (Foto e Video)

Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 28 del Colle di Nava, all’altezza di centro commerciale. Nell’ambito di uno scontro frontale tra due auto ha perso la vita un uomo, R.C., che viaggiava a bordo di una Fiat Panda.

L’allarme è scattato dopo che altri automobilisti si sono trovati le due auto semidistrutte in mezzo alla strada. Sul posto, insieme ai volontari della Croce Rossa di Pontedassio, anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno dovuto operare con cesoie e divaricatore per permettere ai sanitari di operare. Presente anche l’automedica Alfa 1 per soccorrere gli occupanti rimasti feriti nell’impatto.

La viabilità lungo la statale 28 da Imperia verso Pontedassio ha subito forti rallentamenti con una coda di auto che ha ben presto raggiunto il centro abitato della città capoluogo.