Bordighera, lavori in via Pasteur: disagi alla viabilità (Foto e video)

Code e ingorghi a Bordighera. I lavori in corso in via Pasteur creano disagi alla viabilità lungo la rotonda del Garden e la via Romana.

Oltre alla segnaletica che indica l'inizio del cantiere è stato posizionato anche un semaforo che alterna la circolazione stradale per consentire, in totale sicurezza, i lavori lungo la careggiata tra la rotonda del Garden e il distributore di benzina Ip.

Un provvedimento preso anche per garantire sicurezza alla viabilità della zona ma, al contempo, ha creato disagi al traffico sia ieri che oggi, soprattutto in alcune fasce orarie.